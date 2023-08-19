امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023|عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الاسئلة للجان

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية وصول أوراق امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

يأتي ذلك استعدادا لإنطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع المحافظات وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وتتم عملية نقل أوراق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، وسط إجراءات أمنية مشددة منعا لتسريبها قبل توزيعها على الطلاب في لجان امتحانات الور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ولضمان عدم التسريب .. يتم نقل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان داخل اللجنة .

وتتولى قوات الشرطة وفقا لبروتوكول موقع بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية ، عملية تأمين نقل أوراق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء امتحان اللغة العربية اليوم ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، بالإضافة للإطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.



و وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم السبت ، امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب امتحان التربية الدينية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهراً .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.