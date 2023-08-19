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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنته المتغيبة بالشرقية

ندي علاء
ندي علاء

أرسل القارئ علاء عبد الهادي ابو شقة يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبه. 

وقال في استغاثته ابنتي ندى علاء عبدالهادي أبوشقة 14 عام متغيبة من الأحد الماضي من قرية الحوض الطويل مركز منيا القمح محافظة الشرقية برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01017723916، 
01030374098. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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