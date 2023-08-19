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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهدد الغرب.. لافروف: أسلحتنا النووية لردع خصومنا

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن حيازة الأسلحة النووية هو لحماية روسيا من التهديدات الأمنية وأن الولايات المتحدة و الناتو يصعّدان، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال لافروف في مقابلة مع مجلة الشؤون الدولية المملوكة للدولة ، والتي نُشرت في وقت مبكر من اليوم على موقع وزارة الخارجية: "إن امتلاك أسلحة نووية هو  الرد الوحيد الممكن على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمن بلدنا".

وقال إن حلفاء الناتو والولايات المتحدة يخاطرون "بوضع مواجهة مسلحة مباشرة للقوى النووية".

نعتقد أنه يجب منع مثل هذا التطور. لهذا السبب علينا أن نذكّر بوجود مخاطر عسكرية وسياسية عالية وأن نرسل إشارات واقعية لخصومنا.

في الشهر الماضي ، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن موسكو ستضطر إلى استخدام سلاح نووي إذا نجح هجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية.

 

 

 

 

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