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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يديعوت أحرونوت": تآكل الردع الإسرائيلي مقابل جرأة وقوة حزب الله

يديعوت أحرونوت: تآكل
"يديعوت أحرونوت": تآكل الردع الإسرائيلي

أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن تنظيم حزب الله اللبناني بات اليوم أكثر جرأة وقوة، مقابل تآكل الردع لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "يديعوت" في تقريرٍ لها إن "حزب الله أكثر جرأة والردع الإسرائيلي يتآكل، لكن الجيش الإسرائيلي مطالب بالحفاظ على الهدوء".

ولفتت إلى أن التنظيم اللبناني، يمتلك الآن أكثر من 200 ألف صاروخ، وصاروخ مضاد جوي متقدم، الأمر الذي من شأنها الحد من حركة سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي السياق، قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" يوآف زيتون، خلال جولة له على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، إنه "لا تمر دقيقة إلا ويظهر أمامنا عنصر من حزب الله مسلحًا بكاميرا، ويقف بالقرب من الخط الأزرق، وربما يخفي أيضًا مسدسًا في حقيبته، يلتقط صورًا لنا بلا توقف".

و"الخط الأزرق" هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة و"إسرائيل" وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 يونيو/ حزيران 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف "التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".

وتشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حالة من التوتر، بسبب ما تسميه "إسرائيل" "استفزازت" عناصر حزب الله على خلفية بناء خيّام في مزارع شبعا المحتلة، يقابلها تهديدات إسرائيلية شديدة اللهجة بضرب حزب الله ولبنان.

وفي الفترة الأخيرة، أظهرت مقاطع فيديو وصوّر نشرتها مواقع لبنانية تابعة لحزب الله، جوالات لرئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي وهو تحت مرمى قناصة التنظيم، وتكرر الأمر مع جنرالات وضباط في جيش الاحتلال خلال جوالاتهم للحدود.

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