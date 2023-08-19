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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: تراجع كبير في هجرة الشباب من أمريكا وكندا إلى إسرائيل

صحيفة: تراجع كبير
صحيفة: تراجع كبير في هجرة الشباب من أمريكا وكندا إلى إسرائيل

كشفت صحيفة إسرائيلية عن تسجيل تراجع كبير في هجرة فئات مختلفة من الشباب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، بسبب التوترات المرافقة للأزمات الأخيرة في البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إن "215 مهاجرًا جديدًا وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مؤخرًا إلى إسرائيل، ولكن خلف الكواليس هناك قلق كبير".

وقالت منظمة تشجيع الهجرة "نيفيش بنيفيش": "عوامل الجذب الإسرائيلية خافتة بسبب الخلافات الداخلية وهناك تباطؤ في الهجرة"، مضيفة: "هناك حديث عن عدم الاستقرار في إسرائيل، المزيد من الناس يقولون لنا إنهم لا يرغبون في الهجرة".

وبحسب الصحيفة، منذ بداية العام، هاجر ثلث عدد الشباب فقط إلى إسرائيل مقارنة بالمتوسط ​​خلال العقد الماضي (باستثناء سنوات كورونا).

ولفتت الصحيفة إلى أن الزيادة في المهاجرين تنحصر في فئة المتقاعدين، لأنهم، على ما يبدو، لا يتأثرون بعدم الاستقرار في إسرائيل.

وأضافت المنظمة إنه "بحلول نهاية العام، من المحتمل أن نصل إلى حوالي 3000 مهاجر، ولكن سيكون 10 -15٪ أقل من السنوات السابقة، وهذا يؤلمنا".

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