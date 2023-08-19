حملات متواصلة لزيادة زراعة الأشجار بالشوارع والميادين في كفر الشيخ

شهدت مدن بيلا والرياض ودسوق وفوة، بمحافظة كفر الشيخ، حملات متعددة منها حملات لزراعة وري الأشجار، والاهتمام بالحدائق العامة، والمشاتل، وري الزراعات بالميادين والحدائق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ونوابه باستكمال أعمال التجميل بمدخل المدينة وتطوير الأرصفة، وتركيب البلدورات بالأحواض الزراعية، بالجزيرة الوسطى حفاظاً على الأشجار، وتجميل ورى الزراعات، وزراعة الأشجار بمدخل المدينة استكمالا، وذلك ضمن خطة تجميل المدخل لرفع كفاءته وتطويره بداية من دوران الشراقوة إلى ميدان كوبري فرج متجها إلى نصر العرب بمدخل المدينة، وذلك بحضور وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المدينة، وإلهام الشاذلي، نائب رئيس المدينة والعاملين بقطاع النظافة.



تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار تكثيف جهود القسم الزراعي لتجميل المدينة القسم الزراعي (المشتل) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في إضافة الزراعات الجديدة، والقيام بإضافة زراعات بالأحواض الزراعية بالمدينة بزراعات جديدة، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المشتل في زراعة النباتات وعمل العقل والتوسعة في الزراعات داخل المشتل، وتقليم وتهذيب الأشجار، ورى الأحواض الزراعية بالمدينة تحت إشراف نائب النظافة والتجميل، سند أبو كيلة، مدير المشتل، والدكتور علي عامر، فريق العمل المعاون لهم بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال قص وتهذيب الأشجار بعدد من الشوارع بالتعاون مع جهاز النظافة والحملة الميكانيكية، فتم قص الحشائش والأشجار بشارع عبد المنعم رياض وجانبي الطرق، ونظافة الأحواض وتهيئتها للزراعة، ثم ري المتنزهات المنتشرة بالمدينة، وتم رفع مخلفات التهذيب والقص بواسطة معدات الوحدة المحلية.



وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، أعمال التجميل والتطوير بالمدينة، إضافة لري الأشجار وتهذيبها، وتهيئة الميادين لزراعة الأشجار المزهرة، كما تابع أعمال النظافة بالشوارع والميادين والقرى.