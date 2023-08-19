احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

يعتبر سرطان المعدة هو نمو لخلايا يبدأ داخل المعدة؛ حيث تقع المعدة في منتصف الجزء العلوي من البطن تحت الضلوع مباشرة، وتساعد المعدة في تحليل الطعام وهضمه.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

ويمكن أن يصيب سرطان المعدة أي جزء من المعدة، وتصيب سرطانات المعدة الجزء الرئيسي من المعدة في معظم أنحاء العالم، ويُطلق على هذا الجزء جسم المعدة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويبدأ سرطان المعدة في منطقة المرئ وهي الأنبوب الطويل الذي يحمل الطعام الذي تبتلعه إلى المعدة، ويُطلق على الأنبوب الذي يحمل الطعام إلى المعدة.

ومن العوامل التي يفكر فيها الأطباء عند وضع خطة علاجية الموضع الذي يبدأ منه السرطان في المعدة. وتشمل العوامل الأخرى مرحلة السرطان ونوع الخلايا المصابة به.

وغالبًا ما يشمل العلاج جراحةً لاستئصال سرطان المعدة، وقد تُستخدم أدوية أخرى قبل إجراء الجراحة.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

ويزداد احتمال نجاح علاج سرطان المعدة إذا كان السرطان في المعدة فقط، ومعظم أنواع سرطانات المعدة يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة ويقل احتمال علاجه علاجًا شافيًا.

ولتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، يجب اتباع بعض النصائح التالية، وتشمل ما يلي :

_ تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات.

_ التقليل من كمية الأطعمة المملحة والمدخنة التي تتناولها.

_ أقلع عن التدخين؛ حيث يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، والعديد من أنواع السرطان الأخرى.

_ إبلاغ الطبيب إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بسرطان المعدة؛ حيث يمكن للطبيب ان يشخِّص في اكتشاف سرطان المعدة قبل ظهور الأعراض.