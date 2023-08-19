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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تقديم الخدمة لـ 2800 مواطن بالقافلة الطبية في عرب درويش بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، التي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عرب درويش، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير  بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على عدد ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بعرب درويش، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٨٨١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أساليب مكافحة العدوى الاجراءات الوقائية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الصحة والسكان السيسى رئيس الجمهورية الكشف الطبي المجاني المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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