عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شروط يحب توافرها في  السايس وفقا للقانون..تفاصيل

مهنة السايس
مهنة السايس

وضع قانون انتظار المركبات في الشوارع، شروطا لمن يرغب في العمل بمهنة السايس وجعلها ملزمة للحصول علي ترخيص العمل كسايس.

 

وحدد القانون المعروف إعلاميا ب"قانون السايس"،  مواصفات من يعمل بمهنة السايس، حيث شدد علي ان لا يقل عمره عن 21 سنه ، مع اجادة القراءة والكتابة.

 

وأضاف القانون ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً و حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

 

ولدية شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

 

وان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

واكد قانون السايس انه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

 

وحذر القانون من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة لركن المركبات ، مشيرا ان تحصيل قيمة اكبر منها يعرض صاحب الترخيص للالغاء.

 

ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

السايس قانون إنتظار المركبات ترخيص العمل كسايس قانون السايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر مذكرة من وزير التنمية المحلية لـ مجلس الوزراء بشأن محور المرج

ترشيحاتنا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

وزير التنمية المحلية يفتتح معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية في بنها

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ