شروط يحب توافرها في  السايس وفقا للقانون..تفاصيل

وضع قانون انتظار المركبات في الشوارع، شروطا لمن يرغب في العمل بمهنة السايس وجعلها ملزمة للحصول علي ترخيص العمل كسايس.

وحدد القانون المعروف إعلاميا ب"قانون السايس"، مواصفات من يعمل بمهنة السايس، حيث شدد علي ان لا يقل عمره عن 21 سنه ، مع اجادة القراءة والكتابة.

وأضاف القانون ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً و حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

ولدية شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

وان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

واكد قانون السايس انه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

وحذر القانون من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة لركن المركبات ، مشيرا ان تحصيل قيمة اكبر منها يعرض صاحب الترخيص للالغاء.

ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .