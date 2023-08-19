حداد يحول ورشته لمصنع سلاح بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، من ضبط حداد، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "محدثات الصوت" والأسلحة البيضاء، كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على “5 طبنجات معدلة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة فـى عملية التصنيع- مبلغ مالى”.

بمواجهته اعترف بإدارته الورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والبيضاء.