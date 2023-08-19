سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية والدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى ضم عنصرين إجراميين (مقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة بدوائر (قسم شرطة زفتى، مركزى شرطة "زفتى، طنطا" بالغربية - مركزى شرطة" ميت غمر ، أجا بالدقهلية") ، وأرشدا عن المسروقات (عدد 8 دراجات نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.