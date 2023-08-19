رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد أعمال أمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية وسط متابعة جادة للعملية الامتحانية.

وخلال تفقده اللجان الامتحانية، شدد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات ومنع الغش بجميع طرقه وأشكاله، مؤكدًا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأكد رئيس المنطقة ضرورة ظبط اللجان وعدم السماح بحمل أو حيازة المحمول داخل اللجان، منوهًا إلى أنه لن يُسمح بوجود أي تقصير أو مخالفات.

يذكر أنه يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي امتحانات الدور الثاني من خلال 30 لجنة موزعة عبر 17 إدارة تعليمية بالمحافظة.