عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد أعمال أمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن  امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية وسط متابعة جادة للعملية الامتحانية.

وخلال تفقده اللجان الامتحانية، شدد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات ومنع الغش بجميع طرقه وأشكاله، مؤكدًا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

تموين الشرقية: مصادرة 10 أطنان ونصف ملح مجهول المصدر

وأكد رئيس المنطقة ضرورة ظبط اللجان وعدم السماح بحمل أو حيازة المحمول داخل اللجان، منوهًا إلى أنه لن يُسمح بوجود أي تقصير أو مخالفات.

يذكر أنه يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي امتحانات الدور الثاني من خلال 30 لجنة موزعة عبر 17 إدارة تعليمية بالمحافظة.

الإدارة المركزية للامتحانات أعمال امتحانات الدور الثاني الثانوية الازهرية اللجان الإمتحانية الشرقية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

ترشيحاتنا

اشتري الآن.. هبوط يضرب أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

المنفي وحفتر وصالح.. مصادر تكشف أهداف القمة الليبية الثلاثية في بنغازي اليوم

الشراكة الاستراتيجية.. "فيتشسلاف ماتوزوف: 80 عاما على علاقات مصر وروسيا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ