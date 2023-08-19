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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

صدى البلد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقعانستجرام  .

وظهرت رانيا يوسف ، بإطلالة جريئة مرتدية كاش مايوه شبيكة باللون الاسود  مكشوف ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .


وتتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا. 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

 

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اطلالات الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة رانيا يوسف بإطلالة جريئة رانيا يوسف تثير الجدل رانيا يوسف

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