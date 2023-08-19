رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد، رينال عويضة تغطية عن الرد الرسمي من التعليم .. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا.



تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2023، هكذا نشرت بعض الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التليجرام، فما حقيقة هذا التسريب؟ وما رد وزارة التربية والتعليم على ذلك؟.

كعادتها بعض الجروب التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور مع وجود أي أمتحانات وخاصة الثانوية العامة، تزعم بنشر الامتحانات قبل موعدها أو بعد توزيعها.

وتبدأ اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٣، ويبدء الجدول بامتحان اللغة العربية، ومع بدء الامتحانات زعمت بعض جروبات الغش على تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم .

وذلك قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

لكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردت علو ذلك، ونفت الوزارة تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن كل ما يقال عن تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة .

وأكدت الوزارة ، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مؤمنة تأمينا كاملا بجميع مراحلها بمعرفة الجهات الأمنية المعنية في الدولة ولا مجال لتسريبها بأي شكل من الاشكال.

ولفتت الوزارة ، إلى أن جروبات الغش تحاول فقط ايهام الطلاب بأخبار تسريب امتحانات لمحاولة النصب عليهم وجمع الاموال قبل كل امتحان .

ووجهت الوزارة، تحذيراً للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات الغش.

وأكدت على أن جميع جروبات الغش مرصودة ويتم التعامل معها أولا بأول بمعرفة الجهات الأمنية .

ووجه اليوم جروب شاومينج على “تليجرام” نداءً عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين في وقتها في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، بأن يقوموا بتصوير امتحان اللغة العربية داخل اللجنة وقال فيه: “صور امتحانك وابعت هنا بسرعة، يلا بسرعة يا جدعان”.

لكن وزارة التربية والتعليم حذرت الطلاب من تلبية نداء شاومينج أو تصوير الامتحان، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي محاولة لتصوير امتحان اللغة العربية من داخل أي لجنة من لجان الامتحانات سوف تعرض صاحبها لعمل محضر غش وإلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وتم التزام لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، التزاما تاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الامراض.

ومن هذه الإجراءات التباعد بين مقاعد الطلاب ، والتعقيم التام لجميع اركان اللجان قبل وبعد كل امتحان ، إلى جانب توفير زائرة صحية في كل لجنة من لجان الامتحانات.

و تلتزم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بإجراءات حظر الموبايل للطلاب والمعلمين طوال فترة الامتحانات ، ومكافحة الغش بكافة أشكاله .

كما يمر الطلاب على بوابات لجان الامتحانتن ، بإجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية ، لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب قبل بدء الامتحان .

ويعد إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 118.605 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

ويدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اي طالب رسب في مادة او مادتين على الاكثر في نتيجة الدور الاول، ولا تغيير في شكل و نظام امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني.

سيحصل الطالب على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الاول، ولن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني إلا اذا كان لديه عذر مرضي قهري ادى لتأجيل الامتحانات للدور الثاني بعد تقديم الاثباتات والحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتعليم.

وتبدء اليوم السبت 19 أغسطس امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

ويكون يوم الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

ويكون يوم السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، الأحد 27 أغسطس الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.