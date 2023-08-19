600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

600 جنيه تراجعا للجنيه الذهب اليوم مقارنة بأسعار اليومين الماضيين كما أن جميع الأعيرة تشهد تراجعا اليوم مقارنة بأسعار أمس والأيام الماضية على المستوى المحلى.. وايضا عالميا يشهد الذهب تراجعا لم يشهده منذ عدة أشهر.. فما تفاصيل أسعار الذهب عالميا ومحليا هذا ما سنوضحه لحضراتكم فى تغطيتنا كما سنستعرض تفاصيل أسعار الدولار، وأسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم.



نبدأ بأسعار الدولار محليا، والتي مازالت تشهد استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصرى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وكان قد أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ، وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي ان الاحتياطي النقدي سجل 34.٨٨ مليار دولار في نهاية يوليو بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي.

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.



ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.



كما قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.



من ناحيه اخرى أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

كما وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.



وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.



وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023.

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وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

فقد تصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022، 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.



ومما دعم الجنيه ايضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحاليه، بزيادة 35 % عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة

والذى ادى الى استقرار سعر الدولار في البنوك.



كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار

وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.



وعن أسعار أشهر العملات الأجنبية والعربية فى البنك الاهلى اليوم

فقد انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو وسجل 33.40جنيه للشراء و33.68جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 39.06جنيه للشراء و 39.43جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري 34.90جنيه للشراء و35.21جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى اليوم ليسجل 99.27جنيه للشراء و100.23جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي وسجل 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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والان نأتى لأسعار الذهب والتي تراجعت محليا اليوم مقارنة بأسعار الأمس

حيث سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم تراجعا جديدا بقيمة 40 جنيها من أعلى سعر وصل له أمس ، ليتراجع إلى 2240 كأقل سعر اليوم بعد أن سجل 2280 جنيها أمس للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 اليوم، 17,920 جنيها ، وكان قد سجل 18560 جنيها قبل أيام قليلة،بتراجع 600 جنيه.



كما أنه سجل في ذروة ارتفاع الذهب قبل 4 أشهر 22400 جنيه ، بفارق يصل إلى 4500 جنيه.

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وكانت قد قررت الحكومة اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر.



والذي أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية مما أحدث توازنا في الأسعار

كما قامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات وقالت ان قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

ويتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% وبذلك تكون قيمة الضريبه 2240 جنيها علي المشغول الذهبي.



والان سنستعرض لحضراتكم اسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب.



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 2,583 جنيهًا.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,260 جنيهًا للشراء.

الذهب

وسجّل سعر الذهب الجرام ، من عيار 18: 1,937 جنيهًا.

وسجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,507 جنيهًات.

بلغ سعر الجنيه ، عيار 24 للبيع: 17,920 جنيها.



وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات



وكان قد، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنه كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية فالمصريين يرون أن الذهب زينة وخزينة ويمكن تحويله لكاش في أي وقت باعتباره مخزن قيمة.



وبالنسبة للذهب عالميا فقد شهد تراجعا قياسيا لأول مرة منذ شهور

حيث بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 في العقود الفورية، اليوم: 1889 دولارا بعد 1,944 دولارا قبل 9 أيام و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.



اما عن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبله فلا يمكن الجزم بها نظرا لأنها تتأثر بعدة عوامل مؤثرة في السوق ، وهي حركة البيع والشراء وسعر الأوقية عالميا ومتوسط سعر الجنيه مقابل الدولار ، ولكن ترجح جميع المؤشرات،انخفاض طفيف في أسعار الذهب أو استقراره مع دخول كميات ذهب كبيرة إلى السوق المصرية من الخارج بعد قرار الحكومة رفع رسوم الجمارك عنه.