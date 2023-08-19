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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV فرنسية "زيرو" بسعر يبدأ من 880 ألف جنيه .. صور

5 سيارات SUV فرنسية
5 سيارات SUV فرنسية

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدم من فئة الـ SUV، ويقدم الصانع الفرنسي الكثير من هذه الطرازات، والتي تضم الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل علامة تجارية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV فرنسية "زيرو" بسعر يبدأ من 880 الف جنيه.

5 سيارات SUV فرنسية

1 – رينو داستر موديل 2023 

 

تقدم السيارة رينو داستر موديل 2023 بسعر رسمي يبدأ من 880 الف جنيه حتى 950 الف جنيه، وتأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT مع تقنية الجر الامامي، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 115 حصان، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

5 سيارات SUV فرنسية

2 - سيتروين C4X موديل 2023 

 

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة سيتروين C4X موديل 2023 نحو 1,170,000 جنيه، و 1,290,000 جنيه للفئة الثانية، وتستخدم جميع الفئات محرك ثلاثي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1200 سي سي، يتمكنمن انتاج 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات SUV فرنسية

3 - بيجو 5008 موديل 2023 

 

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2023 هي أغلى إصدارات العلامة التجارية في مصر، حيث تتراوح أسعارها الرسمية بين 1,564,990 جنيه و 1,869,990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، وزمن تسارع يبلغ 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

5 سيارات SUV فرنسية

4 - سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 

 

تتراوح اسعار السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 بين 1,340,000 جنيه و 1,615,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي "4 سلندر"، بقوة اجمالية 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات سداسي النقلات أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 201 كم/س، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ100 كم/س في 9.4 ثانية.

5 سيارات SUV فرنسية

5 – رينو اوسترال موديل 2023

 

تبدأ اسعار السيارة رينو اوسترال موديل 2023 من 1,390,000 جنيه للفئة الأولى، و 1,490,000 جنيه     للثانية، ووصل سعر الفئة الثالثة إلى 1,590,000 جنيه، وعن الفئة الرابعة فجاءت بقيمة سعرية بلغت 1,660,000 جنيه، و 1,690,000 جنيه للفئة الخامسة كاملة التجهيزات.

 

وتستمد السيارة رينو اوسترال موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 160 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات، وزمن للتسارع يبلغ 9.7 ثانية للوصول من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

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