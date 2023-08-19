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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع.. غضب غادة عبد الرازق.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل
نشرت الفنانة دانا حمدان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستحرام تعلن فيه عن تعرضها لعملية نصب من أحد بائعي المفروشات المنزلية.

وقالت دانا حمدان : “تعرَّضت للنصب، هناك من طلب أن أُحوّل له أموالًا مقابل المفروشات التي اشتريتها، واستلم الأموال ولم يوافق على إعادتها لي”.

مش صوت مصر|فجر السعيد تثير الجدل بسبب هجومها على أنغام.. ومتابعون يردون بقوة
أثارت الإعلامية فجر السعيد حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أن أعلنت أن أنغام لا تستحق لقب صوت مصر.

وقالت فجر السعيد، عبر مقطع فيديو لها: "إن أنغام ليست أحق بهذا اللقب "صوت مصر"، وإن إمكانياتها الصوتية لا تتناسب مع هذا اللقب الذي لا يليق إلا بأم كلثوم التي وصفتها بأنها صاحبة لقب صوت مصر الأولى، أما حاليًا فالأحق به آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبد الحكيم، وأعتبر أنغام أفضل من غيرها من المطربات على الساحة حاليًا، لكنها أكدت أن مواطنتها شيرين عبد الوهاب أفضل منها على المستوى الفني.

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن شعورها بحالة من الغضب والاستفزاز جراء ما حدث معها بعد واقعة انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير والذى كانت بالنسبة لها الثانية عشر.

وقالت غادة عبد الرازق فى تصريحات تلفزيونية: غضبت واستفزنى كل ما كتب عنى بعد واقعة الطلاق لانى أرى هذا الأمر ضمن حياتى الشخصية وليس لها علاقة بالفن.

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى
خطف عدد من النجوم الأنظار إليهم فى الفترة الأخيرة بعد ظهورهم بلوك جديد على الجمهور حيث بدوا خاسرين جزء كبير من أوزانهم وهو الأمر الذى اثار حالة من علامات الاستفهام وجاء إجابتهم بانهم خضعوا لعملية تكميم المعدة من أجل التخلص من الدهون التى لم قد لا يخلصون منها من خلال التدريبات وممارسة الرياضة.

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى
نشر الفنان تامر سعيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اللحظات الاخيرة قبل رحيل الفنان أحمد الشوكى والذى رحل أمس.

وقال تامر سعيد : “أولا خالص العزاء في رحيل صديقي أحمد الشوكي، المطرب صاحب أشهر اغنية شعبية.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، تربطني علاقه جيدة بابن عم أحمد، أنا لسه شايفه في حفلة من أسبوعين هنا على النت وكلمته.. وباركت له، أحمد الله يرحمه طلب طلب غريب من أسبوع، ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. عياله استغربوا، فنفذو طلبه، أحمد تعب ما حدش عاوز يقول تعب بأيه.. أحمد الله يرحمه وصى، وعياله نفذوا الوصية.. أحمد كان شخص حساس جدا، في أسبوع شكله اتغير، طلب إنه يروح مسقط رأسه المنيا بني مزار، أنا كلمت أخوه أدهم برضه مارضيش يقول، قال أزمة قلبية.. إنها حقا عائلة محترمة، وما زل العزاء قائم في بني مزار، الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك”.

عمرو دياب يثير أزمة فى لبنان .. اعرف التفاصيل
أصدرت سلطات الأمن فى بيروت بيانا خاصا بالحفل الذى يقيمه الفنان عمرو دياب اليوم والذى يعود به الى الغناء فى لبنان بعد غياب 12 عاما.  

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى بيانها  أنه من المتوقع أن يحضر حفل المطرب عمرو دياب نحو 15 ألف شخص، وذلك فى حديقة "الرئيس الشهيد رفيق الحريرى".

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو
تعرضت الفنانة أحلام إلى موقف غريب أثناء إحياء حفلها الغنائى الأخيرة فى السعودية بموسم جدة، والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقرر أحد معجبى الفنانة أحلام أن يمنحها هديه أثناء غنائها، وهى عبارة عن مروحة يد مزينة بالفرو الأسود.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4
يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”.

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