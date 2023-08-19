بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

نشرت الفنانة دانا حمدان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستحرام تعلن فيه عن تعرضها لعملية نصب من أحد بائعي المفروشات المنزلية.

وقالت دانا حمدان : “تعرَّضت للنصب، هناك من طلب أن أُحوّل له أموالًا مقابل المفروشات التي اشتريتها، واستلم الأموال ولم يوافق على إعادتها لي”.

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ويأتى تعرض دانا حمدان للنصب بعد إعلان الفنانة هدى الاتربى النصب عليها منذ ساعات قليلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتعرضت الفنانة هدى الإتربي للنصب من قبل إحدى الشركات المختصة بنقل الأثاث وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب هدى الإتربي، تحذير توضح من خلاله تفاصيل الواقعة قائلة: «مساء الخير يا جماعة دول نصبوا عليا أنا اتعاملت معاهم بياخدواالفلوس والعفش على أساس أنهم معرض والمفروض يسلموا الحاجة بقالهم أكتر من 4 شهور وكل مرة يديني معاد للتسليم ويقفل تليفونه».

وتابعت هدى الإتربي: «المكان بتاع المعرض اللي قال عليه طلع غلط ومش كاتب مكان للمعرض بتاعه على الصفحة اللي بيتعامل منها وكل الصور اللي عنده من صفحات تانية وانا هاخد إجراء قانوني معاه ياريت أي حد يخلي بالو ودي الارقام اللي بحاول اتواصل بيها واللي الصفحة بعتتهالي انو ده صاحب المكان كلهم مقفولين».

وأضافت هدى الإتربي: «واللي بيكلمني منها ويقول أنا المهندس صاحب المعرض ودي صفحته اللي عامل فيها شغل وبيدخل يتواصل بيها للناس وعاملأن محدش يعملوا منشن».

واختتمت هدى الإتربي: «هو أصلا لاغي إن حد يعمله منشن واكتشفت لما جبت البطاقة بتاعته أن هو أصلا مش مهندس وكمان حاجات تانية هقولكم عليها بعدين وانا اخذت ضده إجراء قانوني وبدأ يتفتح تحقيق في المحضر اللي أنا علمتهوله ولما المحامي بتاعي كلمه أنكر أصلا أنه خد مني فلوس رغم أن أنا أصلا معايا عقد».

دانا حمدان

كشف الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل الحادث الذى تعرضت له شقيقتها الفنانة مى سليم وتسبب فى تهشم سيارتها.

وقالت دانا حمدان لـ صدى البلد : ان مى بخير ربنا نجاها ولكن سيارتها تهشمت نتيجة الصدام وهى حاليا بصحة جيدة وبخير.

وأضافت دانا حمدان: كان حادث كبير وهى مازالت تعانى من خضة نتيجة ما مرت به فى الحادث.

حادث مى سليم

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي نتيجة تصادم بين أربع سيارات من بينهم سيارة مي سليم، حيث تدمرت سيارتها بالكامل.

تعتبر آخر أعمال مي سليم هي أغنية "بنتي" من كلمات محمود عبدالله لحن محمدي، توزيع احمد امين ومن إنتاج الاء لاشين، وروجت مي لها قبل طرحها في وقت سابق وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوش باللون البيج واعتمدت مكياج يبرز جمالها وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.