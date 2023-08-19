من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

خطف عدد من النجوم الأنظار إليهم فى الفترة الأخيرة بعد ظهورهم بلوك جديد على الجمهور حيث بدوا خاسرين جزء كبير من أوزانهم وهو الأمر الذى اثار حالة من علامات الاستفهام وجاء إجابتهم بانهم خضعوا لعملية تكميم المعدة من أجل التخلص من الدهون التى لم قد لا يخلصون منها من خلال التدريبات وممارسة الرياضة.

ونرصد فى التقرير، التالى أبرز النجوم الذى خضعوا إلى عمليات تكميم المعدة من أجل إنقاص وزنهم.

وفاء مكى

وأكدت الفنانة وفاء مكي ، أنها كانت متخوفة من إجراء عملية تكميم المعدة ، والذى خضعت لها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وفاء مكي : لا أعرف عدد الكيلوجرامات التي انقصتها من وزني ، ولكني كشفت أنني بالفعل خضعت الى عملية تكميم معدة .

وأضافت وفاء مكي، فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : لا أستطيع ان أكل حالياً كميات كبيرة ، وهذا طبيعة عمليات التكميم ، والطبيب المعالج يضع لي حالياً نظام غذائي ، كما أقوم بعمل رياضة لمدة 3 مرات أسبوعاً .

وفاء مكى بعد عملية التكميم

وفاء مكى قبل عملية التكميم

مى كساب

كما أكدت الفنانة مي كساب، أنها أجرت عملية تكميم المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد، مشددة على أنها أخذت قرار العملية في يوم واحد، معقبة: "خسيت بعد العملية".

وأوضحت "كساب"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت تعاني من مشكلة في الحجاب الحاجز.

مى كساب

ونوهت بأنه يعد حياة جديدة وقرار جيد، وأنه أصح قرار اتخذته طوال حياتها، كما أنها كانت ستأخذ الكبسولة، لكن الطبيب أقنعها بهذه العملية.

وأشارت مي كساب، إلى أنها نادمة على عدم إجراء العملية في فترة سابقة، مضيفة: "ندمانة على كل وقت كنت سايبة نفسي كده".

محمد فؤاد

بينما حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا علي الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

وظهر محمد فؤاد في الصور المتداولة له من الكواليس بشكل صادم حيث فقد الكثير من وزنه بعد عملية تكميم المعدة التي أجراها مؤخرا.

ولاقت صور الفنان صدمة من الكثيرين، خاصة وأن آخر ظهور له في برنامج رامز نيفر إند لم يكن بهذا الشكل وهو ما أثار تعجب الكثيرين من متابعيه.

محمد فؤاد

مى فاروق

وكشفت المطربة مي فاروق، تفاصيل فقدانها لوزنها، وقالت: "أنا عملت عملية تكميم معدة منذ 3 سنوات".

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنها اتخذت قرار العملية؛ بعد السير فى أكثر من طريق لفقدان الوزن، ولم تتمكن من ذلك.

وتابعت: "مش هقول زي اللى بيقول، أنا عملت رجيم، وكلام غير صحيح، لأ، أنا عملت عملية، ودي حاجة مش عيب".

وأعربت عن سعادتها بعد فقدان الوزن، وقالت: "حسيت بنفسي بعد فقدان الوزن، ففقدان الوزن الزائد؛ يعطي للشخص ثقة بالنفس".

ولفتت إلى أنها كانت تغضب من أي شخص كان يقول لها: "يا ريت تخسي، بس بعد فقدان الوزن؛ سعيدة، وفخورة بنفسي.

وأشارت إلى أنها كانت تقول لنفسها في فترة زيادة الوزن: "الناس لها الصوت مش الشكل"، لكن الحقيقي كان شكلي صعب.

مى فاروق

حسين الجسمى

خضع المطرب حسين الجسمي، لـ إجراء عملية تحويل المعدة، وتتمثل في تحويل تقليدي وآخر مصغر، وتتم العملية بالمنظار وتستغرق ساعتين، ثم فقد حسين الجسمي حوالي 60 كجم خلال 5 أشهر بعد إجرائه عملية تكميم المعدة بعدها يظل المريض في المستشفى من يومين إلى 3.