الأيفول بديل للفيلر والبوتكس| استشاري تجميل يعدد مزاياه وقوته فى شد التجاعيد|فيديو

قال الدكتور محمود رزيق مدير شركة ألتن بيوتي، إن كثير من البنات لجئوا إلى حقن البوتكس مبكرا وهذا ما شغل تفكيره وجعله يلجأ إلى مادة فعالة أمنه وأقوي.

وأشار رزيق، خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على “صدى البلد” إلى أن " الايفول" هو البديل الأمن للفيلر والبوتكس وذلك بشهادة دكاتره الجلدية والتجميل، كما أنه حاصل على شهادة أمان من وزارة الصحة كما انه حاصل على" مطابق الجودة".

يعمل على الأمتلاء وشد التجاعيد

وأكد مدير شركة ألتن بيوتي، أن الأيفول هو اقوي ٣٠ مرة من فيتامين c العادي، فهو يعمل على الأمتلاء وشد التجاعيد بشكل كبير وبطريقة أمنه.