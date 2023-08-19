منافسة شرسة بين الرجاء المغربي والترجي التونسي على ضم مهاجم سوبر

كشفت تقارير صحفية، عن دخول كل من الرجاء المغربي والترجي التونسي، في سباق التعاقد مع تشوكويميكا أوبيوما، مهاجم نادي إنيمبا النيجيري.



وقال موقع "لو 360 سبورت" المغربي: "وضع مسؤولو الرجاء أوبيوما تشوكويميكا هدّاف الدوري النيجيري، بنهاية الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا، ضمن اهتماماتهم من أجل ضمه لصفوف الفريق الأخضر، بعد أن قرر التخلص من الجابوني أكسيل مايي".



الرجاء يصارع الترجي على ضم مهاجم أنيمبا النيجيري



وأضاف: "وأوبيوما تشوكويميكا قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع الترجي الرياضي التونسي ولكن تتم الصفقة بعد بشكل رسمي، ليقرر الرجاء الدخول في الصفقة".



واختتم: " إدارة الرجاء المغربي تراجعت عن ضم المهاجم العراقي أيمن حسين، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، بعدما أبدى مسؤولو الرجاء في وقت سابق الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".