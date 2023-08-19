بعد الاطمئنان على فيلم 5 جولات.. عايدة الأيوبي تعود إلى ألمانيا

عادت الفنانة عايدة الأيوبي إلى ألمانيا، حيث أنها تقيم هناك بصفة دائمة، وتأتي إلى القاهرة حال تعاقدها على تصوير فيلم، أو إحياء حفل غنائي.



وقالت عايدة الأيوبي، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها تقيم خلال هذه الفترة فى ألمانيا، حيث جاءت إلى مصر لمدة أسبوع واحد فقط؛ لمشاهدة فيلمها الجديد “5 جولات”، وحضور العرض الخاص به، لتعود بعدها لاستئناف حياتها الشخصية بألمانيا.



وأشارت عايدة الأيوبي إلى أنها سعيدة بالتعاون مع آدم الشرقاوي، فى فيلم “5 جولات”، وتجربتها الغنائية مع المطرب الشاب أرسينك، مؤكدة أغنية “بين نارين”، تجربة جديدة ومختلفة، ونالت إعجاب الكثيرين منذ طرحها.



أبطال فيلم 5 جولات



فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف

فكرة فيلم 5 جولات

‎ويعتبر فيلم خمس جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.