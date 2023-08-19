نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة: 16 ألف دارس مصري في موسكو| صور

قالت الدكتورة الاريسا ايفريموفا، نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة للشؤون الدولية، إنه في هذا العالم المتغير هناك العديد من القيم التي لا يمكن تغيرها، فهذه القيم لا يمكن أن تتغير بين الشعب المصري والروسي.

وأضافت ايفريموفا في كلمتها في مؤتمر 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية الروسية المصرية، أن هناك 16 الف دارس مصري في روسيا وهو رقم كبير، لافته إلى أن الحصة التي تقدمها روسيا من المنح الدراسية للطلبة المصريين وصلت إلى 270 منحة مجانية.

وأشارت إلى أن روسيا تنظر إلى التعاون التعليمي بين مصر وروسيا على أنه شراكة هامة خاصة في التعامل مع المؤسسات والمنظمات الآخري.

وأضافت أنه لا بد من التعاون في مجال المشروع التي تشرف عليه مؤسسة روس اتوم في في مجال الطاقة لإعداد الكوادر عالية الخبرة ليكونوا متخصصين في بلادهم.

ولفتت إلى أن روسيا تؤيد كافة أن أشكال الشراكة بين الدول الآخري، وهو ما ينطلق من مبدأ التعاون الجيد وتعليم الكوادر البشرية.

ونظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية" بمناسبة الذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الذي سنحتفل في 26 أغسطس من هذا العام.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق بصير، والسيد يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي، والسيد فيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، والأستاذ شادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين.