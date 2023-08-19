تشكيل إنتر أمام مونزا في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ إنتر الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مونزا، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر

ودخل إنتر المباراة مدعمًا بصفقاته الجديدة، على رأسهم الحارس السويسري يان سومر، الفرنسي ماركوس تورام.

وضم تشكيل إنتر كلًا من:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: دارميان - دي فري - باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - لاوتارو مارتينيز.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوسيبي مياتزا معقل فريق إنتر.