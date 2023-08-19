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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 9 حالات تعدٍ في المهد بـ قرى كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، منها الرياض وسيدي سالم والحامول والبرلس، وبلطيم، وكفر الشيخ، عدد من الحملات المتنوعة منها إزالة 9 حالات تعد، وأعمال نظافة، ورفع كفاءة رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ بلطيم"، والرصف بالأنترلوك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المتعددة للمواطنين، واستمرار أعمال النظافة، والتصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

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تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال القافلة الطبية بقرية زبيدة البحرية التابعة للوحدة المحلية بسد خميس، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور محمود بدير أبو غنيمة، رئيس القرية.

كما تابع خلف الله، إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بعزبة محمود التابعة للوحدة المحلية لقرية برية لاصيفر وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، وتابع أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، كما عقد الاجتماع التنفيذي بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوحدة المحلية بسيدي سالم، لمناقشة بعض القرارات والتي تمت الموافقة عليها من قبل الحاضرين من التنفيذيين بالمركز والمدينة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال صيانة الجزء المتهالك بالرافد الدولي بنطاق قرية أبوريا ، حرصاً على الحياة المارة، وجارٍ استكمال الهيئة العامة لأعمال الصيانة، مشدداً على مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.


وتابع عيسى، حملات إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية على مساحة 400 متر بقرى أم سن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، بحضور نهله الشبعان، نائب رئيس المدينة، ومحمد الوحش، رئيس قرية أم سن.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وأعمال النظافة والتطوير بالطريق العام، ورفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع أبو شريف، أعمال تطوير وتجميل الميادين وطلاء البلدورات، ضمن أعمال خطة رفع كفاءة ميادين وشوارع المدينة، وتشمل تركيب بلاط الإنترلوك وطلاء البلدورات، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة الحملات على التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعد في المهد، فتمكنت من إزالة سور بالطوب الأبيض على مساحة 250 متراً مربعاً بناحية زراعة 9 على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية غرب تيرة، بفك شدة خشبية على الأرض الزراعية بسكة القاضي جمعية زوبع بقرية خمسة الطرفاية على مساحة 150 متراً مربعاً، وفك شدة خشبية تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 150 متراً مربعاً بقرية أبو منيسي.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية الخادمية، تم ردم حفر قواعد من المهد، وإيقاف الأعمال وتسليم الأرض لجهة الولاية، كما جرى فك شدة خشبية لمخالفات البناء دون ترخيص بحي غرب كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة، وأعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع، وميادين المدينة، بما يساهم، في تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

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