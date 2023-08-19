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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: أداء 353 طالبا وطالبة أولى امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن أداء 283 طالباً  وطالبة، امتحان مادتي اللغة العربية، وأداء 75 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.
 

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وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات
 

وأكد عبد الله، على انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

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