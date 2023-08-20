الجمهوري ببني سويف: توفير 45 فرصة عمل بالمصانع والشركات للفتيات

أطلقت أمانة المرأة بحزب حزب الشعب الجمهوري ببني سويف مبادرة تحت عنوان ”اعملي بكل فخر واعتزاز".



قالت الدكتورة فاطمة الزهراء أمينة المرأة بالحزب، إن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع بكافة أشكاله لرفع المستوي الاقتصادي للمرأة ومنه الأسرة والمجتمع، في ظل سياسة الحزب بتوجيهات ورعاية النائب الدكتور محمد سيد جنيدي أمين عام الحزب وبإشراف الدكتور ياسر شلبي أمين التنظيم .



وأضافت أمينة المرأة أن الأمانة قامت بتنسيق مقابلات شخصية لعدد كبير من السيدات من 18 سنة فما فوق واللاتي تقدمن بطلبات توظيف لأمانة المرأة بالحزب .



وأضافت أن المقابلات تمت بمقر الحزب، مع موظفي HR مصنع فابلوس لملابس التصدير، حيث تم توظيف حوالي 45 سيدة من سن 18 سنة من المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل وذلك كمشاركة مجتمعية من المصنع بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة وبحضور أمانات ولجان الحزب.

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