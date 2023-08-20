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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمهوري ببني سويف: توفير 45 فرصة عمل بالمصانع والشركات للفتيات

الشعب الجمهوري ببني
الشعب الجمهوري ببني سويف

أطلقت أمانة المرأة بحزب  حزب الشعب الجمهوري ببني سويف  مبادرة  تحت عنوان ”اعملي بكل فخر واعتزاز". 


قالت الدكتورة فاطمة الزهراء أمينة المرأة بالحزب، إن تلك المبادرة  تأتي  في إطار التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع بكافة أشكاله لرفع المستوي الاقتصادي للمرأة ومنه الأسرة والمجتمع، في ظل سياسة الحزب بتوجيهات ورعاية النائب الدكتور محمد سيد جنيدي أمين عام الحزب وبإشراف الدكتور ياسر شلبي أمين التنظيم . 

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وأضافت أمينة المرأة أن الأمانة قامت بتنسيق مقابلات شخصية لعدد كبير من السيدات من 18 سنة فما فوق واللاتي تقدمن بطلبات توظيف لأمانة المرأة بالحزب . 
 

وأضافت أن المقابلات تمت بمقر الحزب، مع موظفي HR مصنع فابلوس لملابس التصدير، حيث تم توظيف حوالي 45 سيدة من سن  18 سنة من المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل وذلك كمشاركة مجتمعية من المصنع بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة وبحضور أمانات ولجان الحزب. 

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ببنى سويف بني سويف مشاركة مجتمعية أمانة المرأة المصانع والشركات المستوى الاقتصادي فاطمة الزهراء فرصة عمل ني سويف

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