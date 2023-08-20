أوسوريو يوافق على رحيل حمدي علاء

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على رحيل حمدي علاء لاعب وسط الأبيض على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأخطر المدير الفني للزمالك إدارة الكرة بالقرار في الساعات القليلة الماضية، واقترب حمدي علاء من الانتقال لسموحة في فترة الانتقالات الجارية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للنادي السكندري.

الجدير بالذكر أن حمدي علاء عاد للزمالك مؤخرا بعد انتهاء إعارته للبنك الأهلي في الموسم الماضي، كما سبق له اللعب معارا لسموحة في الموسم قبل الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

وتقرر سفر أوسوريو إلى بلاده يوم الاثنين المقبل لقضاء فترة اجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن يعود المدير الفني الكولومبي إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.