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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سلامة: 60 سنة دراما فرصة لتكريم النجوم.. والعلمين مدينة ساحرة

أحمد سلامة
أحمد سلامة

التقت عدسة موقع صدى البلد الفنان أحمد سلامة، وكشف لنا عن ملامح الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للدراما، وكواليس الاحتفال ب٦٠ سنة دراما.

وقال:" هناك نجوم كثيرين يستحقون التكريم في تلك الدورة، واحتفالية ٦٠ سنة دراما فرصة رغم صعوبة الاختيار من قبل لجنة التحكيم، واقترح ان تقدم الجائزة لأكثر من نجم.

وتابع :" دورة هذا العام استثنائية في مدينة العلمين الساحرة فأنا منبهر جدا بهذه المدينة وفخور جدا بوجودى في هذا المكان ونؤكد أن الدراما المصرية رائدة وبها كنوز، ونحن رواد الفن في الوطن العربي.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يوم 24 أغسطس الجاري "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل  StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة .


ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

أشرف زكي يوضح تفاصيل إقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

يقام فى العلمين.. تفاصيل انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

ويستضيف StarScrapers Awards  في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

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