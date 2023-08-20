الهواتف المحمولة تمطر عليه.. تفاصيل حفل محمد رمضان في جدة

نظمت شركة Benchmark حفلا غنائيا ضخما لـ محمد رمضان في مدينة جدة، حضره الآلاف من الجمهور السعودي الذين رقصوا طوال الحفل على أغاني واستعراضات محمد رمضان التي أشعلت حفلات صيف جدة في السوبر دووم.



افتتح الحفل بالفقرة الأولى DJ وعازف الساكسفون ، واستمتع الحضور بتنوع الأغاني الأجنبية، وتأهب الجمهور الكبير بدخول الفنان محمد رمضان على أغنية "حطينا الأساس"، تبعها بمجموعة من الأغاني من ضمنها "نمبر ون، العبد لله السلطان، أنا عايز البيضا، مافيا، رايحين نسهر، هارلي، يا حبيبي، خمسة كل خميس، إنساي".

وقال محمد رمضان لجمهوره: "أول مرة أشوف جمهور صوته أقوى من الموسيقى، انتوا نمبر ون وأكبر داعم ليا.. بيحسدوني عليكم"، وألقى الجمهور هواتفهم المحمولة لمحمد رمضان حتى يلتقط معهم الصور السيلفي.



وأعلن محمد رمضان خلال الحفل عن صدور أغنية جديدة خلال الأيام القادمة باسم "عربي" وتم تصويرها في مدينة ميامي مع مغني الراب فيوتشر.

الحفل شهد عدد كبير من الاستعراضات كما ظهر محمد رمضان بمجموعة من الأزياء المختلفة برفقة الفرقة الإستعراضية، وحرص رمضان على تهنئة الجمهور السعودي بقوله: "نبارك لنادي الهلال على اللاعب نيمار، ونبارك لنادي الاتحاد على فوزه بالبرونزية " .

كما شكر رمضان تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية و حماسهم المستمر على جميع الأغاني ، ووجه التحية للهيئة العامة للترفيه على إقامة الحفلات المستمرة وشكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ على إتاحة الفرصة للغناء للجمهور السعودي.