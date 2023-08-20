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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رانيا الجندي: النهوض بسوق المال يبدأ من تذليل العقبات أمام شركات الوساطة

رانيا الجندي
رانيا الجندي

قالت رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والعضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن انتخابات اتحاد الأوراق المالية فرصة جيدة لتعزيز دور الاتحاد في خدمة أعضائه العاملين في مجالات تداول الأوراق المالية. 

وأضافت رانيا الجندي في تصريحات لـ صدى البلد أنها تستهدف من الترشح عن فئة شركات تداول الأوراق المالية تذليل العقبات أمام شركات الوساطة المالية وكذلك العاملين بسوق المال ومساعدتهم على تحسين جودة مخرجاتهم وحل مشاكلهم عن طريق المحامين المعتمدين ولجان فض المنازعات.

وشددت على أهمية تفعيل دور الاتحاد المصري للأوراق المالية في العمل على حل مشاكل الشركات العاملة في سوق المال المصري والعاملين بها حيث يعمل الاتحاد دور الوسيط بين شركات الوساطة والجهات الرقابية وذلك عن طريق تشكيل لجان فض المنازعات من خلال المحامين العتمدين.

وأشارت إلى أهمية تقديم المقترحات الخاصة بتعديل وإضافة شرح ميسر للتشريعات القانونية والمواد الحاكمة بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية لسوق المال وكذلك اللائحة الخاصة بالاتحاد المصري للأوراق المالية. 

تنطلق يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجارى انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية، وضمت القوائم المبدئية للمرشحين على فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية.
 

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023-2026)، وذلك في ضوء ما تقوم به الهيئة من إجراءات للعمل على استكمال منظومة الأنشطة غير المصرفية، والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.

الاوراق المالية سوق المال الهيئة العامة للرقابة المالية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع

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