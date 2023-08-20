صحف السعودية| وفاة الأميرة نورة بنت محمد.. ومصرع 11عاملا في انفجار بباكستان

الحريق يتمدّد في تينيريفي وإجلاء نحو 26 ألف شخص

الديوان الملكي: وفاة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

الإعصار «هيلاري» يهدد بسيول كارثية في المكسيك والولايات المتحدة

مقتل 11 عاملاً في انفجار عبوة ناسفة شمال غربي باكستان

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

حيث جاء في صحيفة الرياض أن أجلت السلطات الإسبانية مزيدًا من السكان من منازلهم في جزيرة تينيريفي، صباح امس السبت، إذ ظلت حرائق الغابات المستعرة إلى الشمال من الجزيرة خارج السيطرة، لكن النيران، حتى الآن، لم تطل مناطق سياحية رئيسة.

وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء منذ مساء الجمعة إلى السبت.

واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في متنزه وطني جبلي بجوار بركان تيده، أعلى جبل في إسبانيا، وسط أجواء حارة وجافة.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة، في وقت متأخر الجمعة، إن نحو 12 ألف فدان تضررت في منطقة محيطها 50 كيلومترًا، وإن 7 آلاف شخص أُجلوا أو حُوصروا في منازلهم.

واضافت نفس الصحيفة أن أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف أنه سيصلى عليها يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واضافت صحيفة الشرق الأوسط أن المكسيك تستعد لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات "كارثية محتملة" في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأميركية المجاورة.

من المتوقع أن يدخل إعصار هيلاري منطقة باجا كاليفورنيا ،مساء السبت ، كإعصار قوي قبل أن يصل إلى جنوب ولاية كاليفورنيا في شكل عاصفة استوائية وسط تحذيرات من فيضانات قاتلة.

وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير من فيضانات كارثية ومهددة للحياة من العاصفة حتى يوم الاثنين ، في أحدث توقعاته أمس ، وطلب من السكان توقع هطول أمطار غزيرة قبل مركز العاصفة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

واضافت نفس الصحيفة أن أودى هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، الأحد، بحياة 11 عاملاً، حسبما أعلن رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار اليوم، على منصة إكس المعروفة سابقا بـ"تويتر"، إن 11 عاملا لقوا حتفهم في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، معربا عن إدانته الشديدة.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال".