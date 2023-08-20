عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| وفاة الأميرة نورة بنت محمد.. ومصرع 11عاملا في انفجار بباكستان

صدى البلد

الحريق يتمدّد في تينيريفي وإجلاء نحو 26 ألف شخص

الديوان الملكي: وفاة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

الإعصار «هيلاري» يهدد بسيول كارثية في المكسيك والولايات المتحدة

مقتل 11 عاملاً في انفجار عبوة ناسفة شمال غربي باكستان

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

حيث جاء في صحيفة الرياض أن أجلت السلطات الإسبانية مزيدًا من السكان من منازلهم في جزيرة تينيريفي، صباح امس السبت، إذ ظلت حرائق الغابات المستعرة إلى الشمال من الجزيرة خارج السيطرة، لكن النيران، حتى الآن، لم تطل مناطق سياحية رئيسة.

وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء منذ مساء الجمعة إلى السبت.

واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في متنزه وطني جبلي بجوار بركان تيده، أعلى جبل في إسبانيا، وسط أجواء حارة وجافة.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة، في وقت متأخر الجمعة، إن نحو 12 ألف فدان تضررت في منطقة محيطها 50 كيلومترًا، وإن 7 آلاف شخص أُجلوا أو حُوصروا في منازلهم.

واضافت نفس الصحيفة أن أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف أنه سيصلى عليها يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

واضافت صحيفة الشرق الأوسط أن المكسيك تستعد لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات "كارثية محتملة" في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأميركية المجاورة.

من المتوقع أن يدخل إعصار هيلاري منطقة باجا كاليفورنيا ،مساء السبت ، كإعصار قوي قبل أن يصل إلى جنوب ولاية كاليفورنيا في شكل عاصفة استوائية وسط تحذيرات من فيضانات قاتلة.

وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير من فيضانات كارثية ومهددة للحياة من العاصفة حتى يوم الاثنين ، في أحدث توقعاته أمس ، وطلب من السكان توقع هطول أمطار غزيرة قبل مركز العاصفة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

واضافت نفس الصحيفة أن أودى هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، الأحد، بحياة 11 عاملاً، حسبما أعلن رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار.

وقال  رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار اليوم، على منصة إكس المعروفة سابقا بـ"تويتر"، إن 11 عاملا لقوا حتفهم في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، معربا عن إدانته الشديدة.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال".

 

أربعاء أحداث الإسبان اعصار هيلاري إسباني الباكستان الديوان الملكي السعودي الديوان الملكي الجمع السعودية اليوم السعودى الإعصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

ترشيحاتنا

الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة

وسائل إعلامية: مقاتلات «إف-16» لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ