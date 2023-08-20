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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر| علامات تدل على تلف طرمبة البنزين .. تفاصيل

علامات تدل على تلف
علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين هي المسؤولة عن تغذية المحرك بالوقود من أجل استخراج قوة دفع السيارة، وهي من الأجزاء الهامة جدا في منظومة عمل السيارة، وبدون طرمبة البنزين لن تعمل السيارة، واذا ظهر بها احد الأعطال يؤدي ذلك إلي عدم عمل محرك السيارة بكفاءة ، ووصول الوقود اللازم  الي عملية الحرق للمحرك بشكل سليم .

هذه العلامات تدل على تلف طرمبة البنزين

يعاني سائقي السيارات دائما من تلف طرمبة البنزين بالسيارة ، وذلك بسبب عدم درايتهم الكاملة بكفية الحفاظ عليها لتعمل بأفضل أداء ممكن ، ودائما ما تتلف طرمبة السيارة الخاصة بالوقود بفضل الاستخدام الخاطئ .

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طرمبة البنزين من الأجزاء التي تتعرض دائما للتلف في مختلف طرازات السيارات، وينتج عنها في بعض الأحيان توقف عمل السيارة تماما .

هذه العلامات تدل على تلف طرمبة البنزين

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري العلامات تدل على تلف طرمبة البنزين لتلاشي توقف عملها :

1- تأخير تشغيل المحرك

تأخير تشغيل المحرك

عند تشغيل السيارة سواء في الصباح أو علي مدار اليوم يحدث هناك عملية تأخير في تشغيل محرك السيارة، وذلك يدل علي وجود عطل بطرمبة بنزين السيارة .

2- عدم وصول البنزين للمحرك

عدم وصول البنزين للمحرك

يمكن لمحرك السيارة أن ترتفع حرارته نتيجة عدم الوصول الكافي للوقود الازم لعملية الإشعال والتشغيل .

3- صوت طرمبة الوقود

 صوت طرمبة الوقود

اذا كان هناك صوت بطرمبة البنزين فيدل ذلك علي جود عطل بها، ويتم سماع ذلك الصوت قبل تشغيل المحرك من طرمبة البنزين، ويظل ذلك الصوت مستمر حتي بعد تشغيل المحرك .

4- عدم سير السيارة بشكل منتظم

عدم سير السيارة بشكل منتظم

عدم سير السيارة بشكل منتظم يكون نتيجته حدوث عطل بطرمبة البنزين، ويظن الكثيرين أن ذلك العطل متواجد بالمحرك، ولكنه ينبع من الطرمبة نتيجة عدم عملها بكفاءة، بالإضافة الي ضعف عزم السيارة والى يظهر عند التسارع أو عند صعود المرتفعات .

5- زيادة استهلاك الوقود

 زيادة استهلاك الوقود

حدوث عطل بطرمبة بنزين السيارة يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود اللازم لعملية الاحتراق داخل المحرك ، نتيجة عدم وصول البنزين بصورة منتظمة للمحرك .

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