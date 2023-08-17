ركنة 3 عربيات بتكلفة 38 مليون جنيه.. اعرف قصة هذا الجراج

قامت هيئة كامبريدج وبيتربورو المشتركة لتحسين محطات السكك الحديد في تايلاند بتخصيص 986000 جنيه إسترليني لبناء موقف سيارات ، أي ما يعادل 38.656.731.46 مليون جنيه مصري.

صورة الجراج الأصلي بتايلاند



يتم بناء موقف السيارات ذلك في محطة السكة الحديد بتايلاند ، ويستوعب الجراج 112 سيارة ، ولكن تم استخدامه فقط من قبل 3 سيارات وذلك في خلال الأسبوع الأول من عمل الجراج .

عندما تم التقاط صور جوية للجراج تم رصد سيارة واحدة تقف به في ساحة الانتظار، وذلك ضمن الأيام الـ 3 بعد تشغل الموقف ، وعلي مدي الأيام الأربعة الأخرى من الافتتاح تم إيقاف سيارتين أخريين فقط .

صورة الجراج الأصلي بتايلاند

سكان المنطقة انتقدوا إقامة ذلك المشروع " الجراج" واعتبره مضيعة للوقت وللأموال، ولكن تم بناء ذلك الموقف لقوم سكان المدينة بترك سياراتهم به واستخدام القطار، وسيتم تشغيل ذلك الجراج اذا قام سكان المدينة باستخدام القطار .

محطة السكة الحديد لا يستخدمه الكثير من المواطنين من اجل بناء ذلك الجراج الضخم، وكان يمكن أن يبني علي مساحة اقل وبأموال اقل ، وذلك لان لا يوجد خدمة قطارات بمدنية مانيا ليلا ، أي أن الجراج سيكون غير مستخدم خلال الفترة المسائية ، ولذلك يعتبر مضيعة للأموال .

صورة الجراج الأصلي بتايلاند

تقع مانيا على بعد حوالي 20 كم من كامبريدج، ويبلغ عدد سكانها 2500 نسمة، بالإضافة الي انه بعد تفشي فيروس كورونا اصبح كثير منهم يعملون بالمنازل ما يعني أن محطة القطار لا تستخدم بكثرة ، وبالتالي الجراج الذى تم أنشاءه لن يكون له فائدة كبيرة .



والجدير بالذكر أن الهدف من بناء الموقف هو مساعدة المواطنين في تقليل السفر على الطريق وتشجيع الناس على ركوب القطار .