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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتولع الأسفلت| سعر لينكون تاون كار أوتوماتيك الأمريكية

لينكون تاون كار موديل
لينكون تاون كار موديل 1993 السيدان الأمريكية

يباع داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات الصانع الأمريكي للسيارات، ويرغم في اقتناءها الكثير من المصريين من هواه اقتناء السيارات الممزة ذات المكانة المرتفعة ، من تلك السيارات لينكون تاون كار موديل موديل 1993 ، وتنتمي تاون كار الي فئة السيارات السيدان الأمريكية كبيرة الحجم، وتظهر بتصميم متميز ، وبشكل أكثر شراسة .

لينكون تاون كار موديل 1993 السيدان داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة لينكون تاون كار موديل 1993، وتنتمي إلى فئة السيارات السيدان الأمريكية :

لينكون تاون كار موديل 1993 السيدان داخل سوق السيارات المصري

- محرك تاون كار الأمريكية :

تحصل سيارة لينكون تاون كار موديل 1993 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، تمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وتعرض للبيع باللون الفضي ، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان واسعة الحجم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، ويوجد بسيارة تاون كار رخصة سارية لمدة سنتين .

- مواصفات لينكون تاون كار :

لينكون تاون كار موديل 1993 السيدان داخل سوق السيارات المصري

تمتلك سيارة لينكون تاون كار السيدان العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي ، وإضاءة خلفية ، وشبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة لينكون تاون كار علي مقدمة السيارة، وإشارات جانبية علي مقدمة السيارة، وجرائد خراجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومرايات جانبية باللون السيارة، و4 جنوط للكاوتش، و 4 مقابض للأبواب ، وعدادات ديجيتال للسرعة، وأذرعه تم تثبيتها بجانب مقود الحركة، وكونسول وسطي أمامي ، وزجاج كهربائي، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه .

- سعر لينكون تاون كار الأمريكية :

لينكون تاون كار موديل 1993 السيدان داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة لينكون تاون كار موديل 1993 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية ، وأداء محركها .

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