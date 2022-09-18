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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لينكولن كورسير 2023 تتألق في معرض ديترويت للسيارات |صور

لينكولن كورسير 2023
لينكولن كورسير 2023

استعرضت علامة لينكولن التجارية، احدث اصداراتها في عالم السيارات من داخل معرض ديترويت لعام 2022، وهي النسخة الكروس اوفر المدمجة من فئة الـ SUV، والتي جاءت باسم كورسير موديل 2023.

لينكولن تشوق لسيارتها كورسير موديل 2023 قبل إنتاجها رسميا ..صور

فيس ليفت شبيه بـ نافيجيتور..  لينكولن تشوق جمهورها لـ كورسير 2023

 لينكولن كورسير 2023 

تتمتع السيارة لينكولن كورسير 2023 بالعديد من التقنيات وابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 13.2 بوصة والتي تتوسط قمرة القيادة، مع تقنية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إلى جانب مقصورة داخلية انيقة تضم الكثير من التقنيات.

 لينكولن كورسير 2023 

وجاءت السيارة لينكولن كورسير 2023 بمقاعد من الجلد الفاخر، ونظام صوتي وترفيهي مميز، بالاضافة إلى بعض التقنيات الخاصة بدعم قائد المركبة مثل رصد النقاط العمياء، وخاصية أوتو آير ريفريش الاختيارية، والتي تعمل على تنقية الهواء، إلى جانب تقنية تحديد المسارات.

 لينكولن كورسير 2023 

وتأتي السيارة لينكولن كورسير 2023 وهي ترتكز على جنوط رياضية مروحية الشكل، تجمع بين اللون الفضي والاسود، بالاضافة إلى سبويلر خلفي انيق، وزجاج معتم، وعواكس اضاءة خلفية، ومصابيح امامية حادة المظهر، إلى جانب مصابيح للضباب نحيفة، وشبكة أمامية كبيرة الحجم تتوسط مقدمة السيارة.

 لينكولن كورسير 2023 

القدرات الفنية للسيارة لينكولن كورسير 2023 

 لينكولن كورسير 2023 

تعتمد السيارة لينكولن كورسير 2023 على خيارين من المحركات، حيث يتمكن المحرك الاول من ضخ قوة قدرها 250 حصانا بسعة 2000 سي سي، بينما يمكن للمحرك الثاني صاحب القدرات الهجينة من انتاج 250 حصانا، مع سعة بلغت 2000 سي سي، ويمكن للسيارة أن تستمد اوامر التسارع من ناقل حركة مكون من 8 سرعات بتقنية الدفع الرباعي أو الامامي. 

 لينكولن كورسير 2023 
لينكولن ديترويت معرض ديترويت كروس اوفر كورسير كورسير موديل 2023

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