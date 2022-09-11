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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1 | صور

لينكولن تكشف النقاب
لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1

كشفت شركة لينكولن عن نستخها المحدودة التي ستنطلق داخل السوق الصيني، وهي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام نافيجيتور 1، والتي تنتمي لعائلة الـ SUV، مع عدة لمسات خارجية تتسم بالفخامة، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية.

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لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1

الأداء الفني للسيارة  لينكولن نافيجيتور 1 

تستمد السيارة لينكولن نافيجيتور 1 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي، مدعوم باشحن توربيني مزدوج، ويستطيع محرك السيارة ضخ قوة قدرها 440 حصانا، و 691 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع للأربع عجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 10 سرعات.

لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1

ترتكز السيارة لينكولن نافيجيتور 1 على جنوط رياضية انيقة المظهر ذات تصميم هندسي مميز يجمع بين الفضي والأسود، بينما تأتي بقياس يبلغ 22 بوصة، وواجهة أمامية ذات ملامح صارمة وحادة المظهر، حيث اعتمد السيارة على مصابيح أمامية مميزة، واضاءة LED، مع شبكة أمامية عملاقة ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع.

لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1

وعملت لينولين بالاعداد إلى بناء 30 نسخة فقط من هذه النسخة القوية، ولكنها لم تعلن بشكل رسمي عن اسعار السيارة نافيجيتور 1، والتي تأتي بالعديد من اللمسات الداخلية الفريدة وابرزها السقف الخاص بمقصورة القيادة، والذي دعم بالعديد من التقنيات الضوئية على طريقة سيارات رولز رويس.

لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1

وحصلت السيارة لينولين نافيجيتور 1 على عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للامالة، مع مقاعد من الجلد الفاخر تحتوي على الكثير من تقنيات الراحة والرفاهية، ومسند مركزي للاذرع، وانظمة متطورة للصوت والترفيه، مع فتحات لمخارج مكيف الهواء، وشاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط.

لينكولن تكشف النقاب عن نسختها الجديدة نافيجيتور 1
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