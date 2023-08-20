عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 18 شخصا.. تفاصيل حادث تصادم شاحنة وقود بحافلة ركاب في باكستان

حادث تصادم شاحنة
حادث تصادم شاحنة وقود بحافلة ركاب في باكستان

لقى ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بعد أن اشتعلت النيران فى حافلة فى إقليم البنجاب بشرق باكستان.


ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، "اصطدمت السيارة، التي كانت متوجهة إلى العاصمة إسلام أباد، بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق سريع بين لاهور - إسلام أباد قبل أن تشتعل فيها النيران صباح الأحد.

 

وقالت الشرطة إن سائقي السيارتين لقيا حتفهما.

وقال ضابط الشرطة، فهد أحمد، إن الشاحنة كانت تقل ثلاثة براميل من البنزين، مما تسبب في جحيم اجتاح الحافلة والشاحنة.

 

وكان على متن الحافلة أكثر من 40 راكبا، العديد منهم في حالة حرجة بعد تعرضهم لحروق شديدة.

 

واضطر آخرون للقفز من الحافلة عبر النوافذ، وهم يعانون من حروق طفيفة.

 

وتعد حوادث الاصطدامات شائعة في باكستان، حيث نادرا ما يتم اتباع قواعد المرور والطرق في العديد من المناطق الريفية في حالة سيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. بند مثير يمكن مجلس إدارة الزمالك المستقيل من العودة

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

حجز 3 قضايا سب وقذف مرتضى منصور لـ الخطيب للحكم

قابيل وهابيل في البحيرة.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بكفر الدوار

الوطن يتسع للجميع.. مفاجأت سعيدة بقائمة العفو الرئاسي الجديدة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. احذر عقوبة السفر بالقطار وركوبه بدون تذكرة

سوريا تحدد سعرًا جديدًا لليرة مقابل الدولار واليورو

وول ستريت جورنال: الغرب يعدّ اتفاقا للسلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

فيديو

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ