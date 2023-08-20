مصرع 18 شخصا.. تفاصيل حادث تصادم شاحنة وقود بحافلة ركاب في باكستان

لقى ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بعد أن اشتعلت النيران فى حافلة فى إقليم البنجاب بشرق باكستان.



ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، "اصطدمت السيارة، التي كانت متوجهة إلى العاصمة إسلام أباد، بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق سريع بين لاهور - إسلام أباد قبل أن تشتعل فيها النيران صباح الأحد.

وقالت الشرطة إن سائقي السيارتين لقيا حتفهما.

وقال ضابط الشرطة، فهد أحمد، إن الشاحنة كانت تقل ثلاثة براميل من البنزين، مما تسبب في جحيم اجتاح الحافلة والشاحنة.

وكان على متن الحافلة أكثر من 40 راكبا، العديد منهم في حالة حرجة بعد تعرضهم لحروق شديدة.

واضطر آخرون للقفز من الحافلة عبر النوافذ، وهم يعانون من حروق طفيفة.

وتعد حوادث الاصطدامات شائعة في باكستان، حيث نادرا ما يتم اتباع قواعد المرور والطرق في العديد من المناطق الريفية في حالة سيئة.