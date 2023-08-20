عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للناشئين

الجودو
الجودو

تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى كرواتيا غدا الإثنين، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 27 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من:

ياسين صبرة (55 كجم) - عمار أبو هاشم (73 كجم) - أحمد طلبة (81 كجم) - مصطفى الرملي (90 كجم) - ندى فايز (52 كجم) - جنا إبراهيم (70 كجم).

وتشهد بطولة العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 322 لاعب و267 لاعبة، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة من أجل حصد المراكز الأولى في كل أوزان البطولة.

ويرافق المنتخب كل من محمد علي مدرب الرجال وسيد أبو ميدان مدرب السيدات.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقطة، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

وحصد المنتخب الوطني مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

وتوج لاعبو المنتخب الوطني بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

استفزاز صريح للصين.. المرشح الأوفر حظا لرئاسة تايوان يتحدث عن الانتخابات المقبلة

ثلاثي اتحاد الكرة يطيرون إلى أستراليا لحضور نهائي كأس العالم للسيدات

حريات الصحفيين ترحب بقرارات العفو الرئاسى عن السجناء

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

خفضت أسعارها| فولكس فاجن ID.3 الكهربائية بـ 500 ألف جنيه

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ