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عبد المنعم صدقي: مركز البحوث الزراعية قاطرة التنمية الزراعية في مصر

دكتور عبد المنعم
دكتور عبد المنعم صدقي

أكد الدكتور عبد المنعم صدقي، أستاذ ورئيس قسم بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، أن مركز البحوث الزراعية هو قاطرة التنمية الزراعية في مصر، مشيرا إلى أنه المنوط به تنفيذ إستراتيجية الراعية المستدامة 2030.

وقال عبد المنعم صدقي، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه تم تنفيذ وإعداد قاعدة بيانات للثروة الحيوانية منتشرة على مستوى الجمهورية.

 

 التربية السليمة للثروة الحيوانية

وتابع أستاذ ورئيس قسم بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية،  أنه يتم عمل 50 دورة تدريبية للمربين، مؤكدا أنه يتم تدريبهم على طرق التربية السليمة للثروة الحيوانية.  

الإنتاج الحيوانى مركز البحوث الزراعية الثروة الحيوانية البحوث الزراعية صباحنا مصري

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