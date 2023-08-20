قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توجيهات وزيرالتربية و التعليم ، بضرورة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ2023/1/1، بشأن: تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها ، تشدد الوزارة على مديري مديريات التربية والتعليم بتوجيه جميع الإدارات التعليمية بـ :

مواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة)، وتزويدها بكافة الإسكانيات

اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب

الالتزام بتنفيذ آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالها

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب

موعد بدء الدراسة في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

التعليم بدء الدراسة 30 سبتمبر 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لتأجيل الدراسة ، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.