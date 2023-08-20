عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد  2023/2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توجيهات وزيرالتربية و التعليم ، بضرورة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ2023/1/1، بشأن: تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها ، تشدد الوزارة على مديري مديريات التربية والتعليم بتوجيه جميع الإدارات التعليمية بـ :

  • مواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة)، وتزويدها بكافة الإسكانيات
  • اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب
  • الالتزام بتنفيذ آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالها
  • اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب

موعد بدء الدراسة في المدارس 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

التعليم بدء الدراسة 30 سبتمبر 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لتأجيل الدراسة ، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزارة التربية والتعليم مجموعات الدعم المدرسي التربية والتعليم مجموعات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

موضوعات متعلقة

التعليم تقرر مراجعة كاميرات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لضبط الغشاشين

شاومينج ينشر إجابات اللغة الثانية لطلاب الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2023

شاومينج: المدرسين بيساعدونا في نشر إجابات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تداول أسئلة اللغة الثانية بتليجرام بعد توزيعها في لجان الدور الثاني لـ الثانوية العامة

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

«التعليم» تنفي تسريب «اللغة الثانية والوطنية» قبل توزيعهما بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لأداء اللغة الثانية والتربية الوطنية

وصول أسئلة اللغة الثانية والتربية الوطنية للجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترشيحاتنا

أمين اقتصادية النواب لـ صدى البلد: أؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون.. وأطالب بإقرار حوافز للحد من الزيادة السكانية

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف تفاصيل الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها

مفيش كمامات ولا حظر.. متحور الخمسة جنيه من كورونا أكذوبة كبيرة

تشغيل 30 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة في سوهاج وقنا

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المحلات التجارية والمدارس ويكثف التعزيزات العسكرية إثر عملية حوارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

فيديو

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ