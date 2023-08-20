بغرفة عمليات رئيسية.. «تعليم شمال سيناء» تتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترّأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، وذلك في اليوم الثاني للامتحانات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



وقد أدي الطلاب الامتحان بالشعبتين الأدبية والعلمية في الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثاني، وبلغ عدد الطلاب (٦) طلاب وطالبات وبلغ زمن الإجابة ساعتين.

وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية وبلغ عدد الطلاب (٦٣) طالبًا وطالبة وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف .



العملية الامتحانية:

وقد سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية ، مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمه للامتحانات ،بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه ،والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات .

وكان قد تواصل وكيل الوزارة تلفونياً بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية .

