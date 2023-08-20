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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رحيل نجوم الفريق وإيقاف القيد| مجلس الإسماعيلي الجديد يصطدم بـ 4 أزمات.. تعرف عليها

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الإسماعيلي للدورة الجديدة 2027/2023 مساء أمس السبت، فوز نصر أبو الحسن برئاسة مجلس إدارة قلعة الدراويش.

ويضم المجلس الجديد للنادي الإسماعيلي كلا من فرج عمران نائبا ومصطفى شلة أمينا للصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد فهيم وأحمد محمد عبد الرحمن أعضاء فوق السن ومحمد جمال عضو تحت السن.

وكانت الجمعية العمومية العادية للنادي الإسماعيلي أعلنت اكتمال نصابها القانوني بوجود 20% أو ألف عضو أيهما أقل وسجل الحضور 2023 عضوا من أصل 5052 عضوا المسددين للاشتراكات النادي اختاروا المجلس الجديد للدورة المقبلة.

ويصطدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بالعديد من العقبات التي تضرب قلعة الدراويش .

صدى البلد يستعرض الصعوبات التي تواجه مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن. 

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أزمة إيقاف قيد الإسماعيلي

 

تعرض النادي الإسماعيلي الي عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف القيد بسبب أزمة مستحقات التونسي نور الزمان الزموري.

وأبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الإسماعيلي بشكل رسمي بإيقاف القيد، وذلك بقرار من جانب الاتحاد الدولي فيفا خلال الفترة الماضية.

وجاء الإيقاف ذلك بسبب المستحقات الخاصة بـ نور الدين الزمان لاعب الفريق السابق، الذي حصل على حكم بتغريم الدراويش مبلغ 600 ألف دولار، لكن إدارة النادي لم تلتزم بسداد المستحقات الخاصة لصالح اللاعب التونسي.

ويواجه النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن أزمة ايقاف أي صفقات جديدة يتم التعاقد معها استعدادا لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

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رحيل نجوم الإسماعيلي 

 

عاني فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي من رحيل الأعمدة الرئيسية لفريق الدراويش وعلى رأسهم محمد الشامي وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأخيراً باهر المحمدي قائد الفريق ".

ويصطدم مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بأزمة قيد اي لاعب بديل للنجوم الذين رحلوا عن صفوف قلعة الدراويش في ميركاتو الصيف بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 

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أزمات الإسماعيلي المالية الطاحنة

 

يعاني النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن من أزمة مالية طاحنة نظرا لعدم وجود موارد مالية الي جانب عزوف رجال الأعمال عن دعم قلعة الدراويش . 

ويسعي مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن الي البحث عن توفير موارد مالية جديدة من أجل انتشال قلعة الدراويش من التعثرات المالية التي لازمت النادي فى الآونة الأخيرة وأثرت على فريق الكرة الأول حيث واجه شبح الهبوط في الموسم المنقضي ونجح بصعوبة في الخروج منها.

 

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الاستعانة بالشباب 

 

مثلت أزمة ايقاف القيد فى النادي الإسماعيلي بقرار صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشكلة حقيقية الي جانب رحيل أبرز النجوم الي مختلف أندية الدوري .

ويبذل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن جهدا مكثفا لدعم اعتماد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على العديد من اللاعبين الشباب فى الدوري الجديد في ظل أزمة إيقاف القيد. 

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