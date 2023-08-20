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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

والتر بواليا
والتر بواليا

طفت على السطح العديد من الأزمات داخل جدران النادي الأهلي حيث لاحت فى الأفق أزمة بين إدارة القلعة الحمراء والمهاجم الكونغولي والتر بواليا العائد من الإعارة. 

وطالب الجزائري أحمد قندوسي نجم الأهلي إدارة القلعة الحمراء بفسخ عقده ورفض فكرة الاعارة لأي نادي في الدوري الممتاز.

صدى البلد يستعرض الأزمات التي ضربت النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة. 

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تمرد مهاجم الأهلي 
 

شهد النادي الأهلي تمردا جديدا من قبل المهاجم والتر بواليا، الذي تمسك بفسخ عقده بعد عودته من الإعارة، على أن يحصل على كل مستحقاته المالية، ونجح النادي الأهلي في إنهاء أزمة الكونغولي ورحيله بشكل ودي.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أزمة حادة وتصعيد جديد من قبل المهاجم والتر بواليا الذى رفض الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة الي أحد أندية الدوري المصري وتمسك بفسخ عقده مع القلعة الحمراء.

ورضخ النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب الي مطالب المهاجم الكونغولي والتر بواليا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وهدد والتر بواليا النادي الأهلي بتقديم شكوى الي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

وتوصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا بمقتضاه يتم سداد مبلغ 900 ألف دولار قبل إنهاء عقده.

وعقب ذلك نشب خلاف حيث ترغب إدارة النادي الأهلي في تحويل المستحقات المالية لوالتر بوليا بالجنيه المصري بسبب الصعوبة في السيولة الدولارية داخل النادي.

ورفض اللاعب الكونغولي طلب النادي الأهلي  وطلب الحصول على المبلغ بالدولار كونه لاعب أجنبي.

وكان النادي الأهلي توصل لاتفاق رحب به والتر بواليا ووافق على فسخ التعاقد بالتراضي إلا أن الدولار أوقف هذه التفاوض.
وهدد اللاعب الكونغولي إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى للفيفا للحصول على المستحقات المالية بالدولار

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نجم الأهلي يرفض الإعارة  

 

رفض أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي فكرة الاعارة الي أحد أندية الدوري الممتاز لمدة موسم واحد  .
وطلب أحمد قندوسي فسخ عقده مع النادي الأهلي وعدم اعارته الي اي نادي داخل الدوري المصري.
وفى محاولة أخيرة أجرى النادي الأهلي محاولات مع وكيل أحمد قندوسي لاقناعه بقبول عروض الاعارة لأحد أندية الدوري المحلي مع تحمل جزء من راتبه.
ويسعي النادي الأهلي الي اعارة أحمد قندوسي لاحد اندية الدوري المصري من اجل قيد مهاجم اجنبي بدلا منه في ظل وجود مفاوضات مكثفة لضم مهاجم إيفواري بعد رحيل محمد شريف الي نادي الخليج السعودي.

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إعارة عمار حمدي 
 

يسعي النادي الأهلي لإعارة عمار حمدي نجم الفريق بعد خروجه من حسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفني .
النادي الأهلي تلقي عرضا من المقاولون العرب مقابل 4 مليون جنيه للموافقة على إعارة عمار حمدي لمدة موسم واحد. 
جاء ذلك بعدما نجح شوقي غريب مدرب ذئاب الجبل في إقناع عمار حمدي بالانضمام للمقاولون العرب فى ميركاتو الصيف.
نادي المقاولون العرب من جانبه تمسك بسداد مليون جنيه ونصف وقد ترتفع لـ2 مليون لاستعارة عمار حمدى. 
عمار حمدي من جانبه يرغب بقوة في خوض تجربة ارتداء قميص المقاولون العرب في الموسم المقبل.

الأهلى والتر بواليا أحمد قندوسي محمد شريف عمار حمدي

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