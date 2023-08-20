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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب استقالة إدارة الزمالك| الكشف عن مصير أوسوريو.. وحقيقة رحيل زيزو وفتوح

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تسيطر حالة من القلق على جماهير نادي الزمالك، بشأن مصير مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خوان كارلوس أوسوريو، ونجمي الفريق أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، بعد استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالته إلى وزارة الشباب والرياضة، أمس السبت، على خلفية الأزمات التي ضربت القعلة البيضاء، أبرزها عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي والأزمات المالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم الاستجابة لمبادرة لم الشمل.

استقالة إدارة الزمالك

 

مصير أوسوريو

 

ورغم رحيل المجلس، إلا أن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، حرص على توضيح مصير أوسوريو وحقيقة رحيل نجمي الفريق أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

وقال دعبس عبر تصريحات عبر برنامج “الماتش” المذاع عبر قناة “صدى البلد”:"منحنا أوسوريو راتب شهرين ومساعده راتب شهر، وهو مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي وأخبرنا بعودته مجددا لقيادة الفريق الفترة المقبلة".

 

حقيقة رحيل زيزو وفتوح

 

وعن مصير زيزو، أجاب: "نادي الشباب طلب ضم زيزو لكنه لم يرسل عرضا يتضمن قيمة مالية، ورفضنا رحيل اللاعب، رغم طلب والده الرحيل والتأكيد على أن رحيله يتعلق بمستقبله لكننا قولنا له إن زيزو أهم لاعب في مصر".

وأضاف:" كل شيء جائز لبقاء أو استمرار أحمد سيد زيزو الفترة المقبلة".

واختتم:" أحمد فتوح طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه ورحب بالتجديد، وكان من المنتظر أن يتم توقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة 3 مواسم. وكانت هناك مفاوضات مع وكيل أعماله".

الزمالك أوسوريو فتوح نادي الزمالك وأحمد فتوح مرتضى

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