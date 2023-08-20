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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من أوسوريو بتغير معسكر الزمالك

صدى البلد

قرر الكولومبي خوان كارلوس أسوريو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إقامة معسكر إعداد في القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل ، في إطار الاستعدادا للموسم المقبل.

وأكد مصدر بالجهاز الفني، أن مدينة السادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة معسكر الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة، مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك ، راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

وتقرر سفر أوسوريو إلى بلاده يوم الاثنين المقبل لقضاء فترة اجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن يعود المدير الفني الكولومبي إلى القاهرة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بـ48 ساعة.

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