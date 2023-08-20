بدعم من وزيرة الثقافة.. فعاليات مهرجان القلعة 31 مباشر على الحياة

بدعم من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، أعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ممثلة فى شبكة قنوات الحياة لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تتواصل على مدار 14 يوم فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر .

وأكد داغر ، أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة يأتي كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، مشيرا إلى أنه يتيح الفرصة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصرى للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة ، ويهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفنى ، مضيفا أن الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية .