فئات ممنوعة من تناول هذا النوع من الفاكهة.. احذر

التين البرشومي هو فاكهة صيفية محببة للكثيرين، يمتاز بمذاقه الفريد وغناه بقيمة غذائية عالية تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية ،ويساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم نظراً لغناه بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء،ورغم أن التين البرشومي له العديد من الفوائد، لكن هناك فئة ممنوعة من تناوله،حسب موقع"Eatingwell"

فئات ممنوعه من تناول التين البرشومي:



مرضى السكري:

يحتوي التين البرشومي على سكريات طبيعية تؤثر على مستوى السكر في الدم، ويخفّض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذا يجب مراقبة علامات انخفاض نسبة السكر في الدم، ويجب مراقبة نسبته بحذر شديد، فالألياف الغذائية الموجودة فيه تبطئ عملية امتصاص السكر من قبل الدم، لذلك ينصح الأطباء إذا كنت مصابًا بداء السكري، الانتباه إلى كمية التين التي تتناولها، بسبب خصائصه المعروفة في تخفيض نسبة سكر الدم، وسوف يؤدي ذلك إلى حدوث الدوخة والجوع المفرط المفاجئ، والتعرق المفرط واضطراب في ضربات القلب، وحدوث تقلبات في المزاج.

مرضى الحساسية:

من يعانون من حساسية تجاه التين الشوكي أو أي من مكوناته، الحساسية قد تسبب طفح جلدي أو حكة أو صعوبة في التنفس.



مرضى الكلى:



تسبب فاكهة التين البرشومي ضرراً على الكلي في حال إصابة الشخص بالفشل الكلوي، فتصبح الكلية قاصرة عن القيام بعملها على أكمل وجه، لذلك يجب الانتباه إلى الكمية التي يأكلها الشخص، حتى لا تتعب الكلية المصابة يمكن أن يضر التين البرشومي الكلى بسبب الإفراط في أكله، لأن ذلك يزيد من السكر في الدم، الأمر الذي يضر بالكلية بشكل خطير، لذلك يجب الانتباه إلى نسبة السكر في الدم عند أكله بكمية كبيرة.

مرضى القلب:

يحتوي التين البرشومي على كميات كبيرة من البوتاسيوم التي قد تؤثر على ضربات القلب عند بعض المرضى يجب تناول هذه الفاكهة بكميات معتدلة لأن كميات البوتاسيوم العالية فيه، يسبب خفض ضغط الدم، إلى ما دون المعدل الصحي المطلوب، وبعض من أضرار التين البرشومي على القلب، وتشمل: الدوخة، الإغماء، عدم التركيز، شحوب الجلد، وعدم الوضوح في الرؤية.



النساء الحوامل:

وذلك لأن جسم المرأة في هذه المرحلة يكون في غير حالته الطبيعية، فتشعر بعض السيدات خلال أشهر الحمل بشهية غريبة لبعض الفواكه والخضروات، وفواكه التين البرشومي أحدها، وتقل أضراره للحامل في عدم الإفراط بأكل كميات كبيرة وعند تناوله بإفراط يسبب للحامل الصداع، لتلبك المعوي، الغثيان، يسبب لها الحساسية فتشعر بالتهاب في الأنف والربو خاصة عند تناوله.يحتوي التين الشوكي على مواد قد تحفز الرحم، لذا ينصح بتجنبه والإفراط في تناوله في بداية ونهاية الحمل.



أيضا يحظر على من يتناولون أدوية مسهلة أو مدرة للبول أكل التين البرشومي لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول التين إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات.