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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مشاركة فيلم “دعوة. من الخلا. للبحر” في مهرجان عمان السينمائي الدولي

صدى البلد

يشارك الفيلم القصير دعوة. من الخلا. للبحر للمخرج مراد أبو عيشة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي (15 - 22 أغسطس)، إذ يُعرض في قسم ضوء على الأفلام الأردنية القصيرة.

وتعليقًا على هذا يقول مخرج مراد أبو عيشة "من خلال فيلم دعوة. من الخلا. للبحر أقدم رحلة نفسية تغوص في عقل طفلة في الثانية عشر من عمرها تواجه الحقائق القاسية لعالمنا، وفي هذا الفيلم القصير، أود أن أدمج الواقع بالخيال، على نحو يشبه تصورنا للعالم عندما كنا أطفالًا، ومن خلال ذلك، تصوير كيف يبدو أن تكبر في مجتمع يحاول التحكم في قراراتك وحريتك منذ سن صغيرة".

وسبق للفيلم الفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي في مهرجان إيمدغاسن السينمائي في الجزائر، كما حصل على جائزة أفضل مؤثرات بصرية في فيلم طلابي في حفل توزيع جوائز جمعية المؤثرات البصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي، مهرجان نيوشاتل الدولي للأفلام الخيالية، مهرجان ليل للفيلم الأوروبي.

دعوة. من الخلا. للبحر يدور حول ياسمين ابنة الاثنتي عشر عامًا وشقيقتها الكبرى أحلام، إذ تهرب الفتاتان من منزل والدهما تجنبًا لمصير محتوم. وخلال رحلة البحث عن البحر الأسطوري، تواجه الأختان عدو غير متوقع خلال رحلتهما عبر الصحراء الشاسعة.

الفيلم من تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، وبطولة حسان مطلق، وياسمين نورج، وريان المصري، وتصوير فيليب هينز، ومونتاج كويرين جريم، وإنتاج جود كوع ومالين كروغر.

مراد أبو عيشة وُلد في عمان بالأردن، حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم طلابي، وعضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. حصل على درجة البكالوريوس في تصميم الاتصالات المرئية من الجامعة الألمانية الأردنية عام ٢٠١٤. وخلال فترة دراسته قضى عام بالخارج في الجامعة التقنية للعلوم التطبيقية في ألمانيا. وبعدما حصل على شهادة البكالوريوس في الأردن، أخرج مراد العديد من الأفلام القصيرة التي تلقي الضوء على المظالم السياسية والإنسانية في العالم العربي. منذ عام 2016، يعيش مراد في ألمانيا ويدرس في الجامعة الألمانية المرموقة  أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ.

كان فيلم تالافيزيون في عام 2021 بمثابة نقطة نبوغه ككاتب سيناريو ومخرج، إذ حصل الفيلم على العديد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة أفضل فيلم في مهرجان رود آيلاند السينمائي، وجائزة اليسر الذهبي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى جانب الميدالية الذهبية في جوائز الأوسكار للأفلام الطلابية، وفي العالم التالي، وصل تالافيزيون إلى قائمة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، ونتيجة لذلك أصبح مراد عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

يهدف مراد عبر أفلامه إلى تسليط الضوء على المظالم السياسية الاجتماعية، وتقديم تساؤلات نقدية حول التراكيب الاجتماعية في المجتمعات الشرق أوسطية، ويظهر هذا بوضوح في مشروع تخرجه من الأكاديمية فيلم دعوة. من الخلا. للبحر الذي يتناول تحرير الشابات من المجتمعات الذكورية ومواجهة المخاوف التي زرعها الآباء للتحكم في عقول بناتهم.

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