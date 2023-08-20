أحمد الروبي يطرح أغنية "أرقص جامد" بعد نجاح "سقفة"| فيديو

طرح المطرب الشاب أحمد الروبي، اليوم أغنية جديدة تحمل اسم " ارقص جامد"، والاغنية مبهجة وتعتبر أحدث أعماله بعد تحقيقه ١٠ مليون مشاهدة بأغنية "سقفة".

تعد أغينة أحمد الروبي الجديدة أولي أعمال المنتجة رشا الظنحاني في الغناء بمصر، وأولى الكليبات التي تنتجها شركتها.

أغنية "ارقص جامد" كلمات وألحان أحمد الروبي وإنتاج شركة الرشا للإنتاج الفني وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج اشرف رمضان ومنتج منفذ ميمي فؤاد.



ومن المقرر أن يقوم أحمد الروبي، بطرح سبع أغاني اخري بالتعاون مع المنتجة رشا الظنحاني خلال سنة وسيتم طرحهم بالتوالي وسيقدم لون مختلف تماما عن ما قدمه من قبل.



وكان قد اشتهر المطرب أحمد الروبي، في الوسط الفني بأغنية "سقفة" والتي حققت ملايين المشاهدات علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وظهر بالكليب عدد كبير من نجوم الفن المشاركين بمهرجان الجونة السينمائي.

وايضا طرح الفنان أحمد الروبي أغنية بعنوان "سقف الحلاوة" وهي من كلماته وتلحينه وتوزيع علي فتح الله، وتعاون مع المخرجة منة ديابي.